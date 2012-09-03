Давление на гривну со стороны доллара на текущей неделе может ослабнуть - эксперт

Давление на гривну со стороны доллара на текущей неделе, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, может несколько ослабнуть, что связано с улучшившимся внешним фоном.

Вместе с тем, по мнению аналитиков, спрос на американскую валюту в стране будет оставаться существенным в связи с наступлением нового делового сезона, увеличением девальвационных настроений, а также ростом ликвидности в отечественной банковской системе. С учетом этих факторов, средний курс продажи наличного доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 8,136–8,15 грн.

Российский рубль на текущей неделе может восстановить часть утраченных позиций. Положительные новости от председателя ФРС США Бернанке касательно вероятности QE3 развернули вверх товарно-сырьевые рынки, в том числе, рынок нефти. Это, будет поддерживать российскую валюту.

Статистика из США по сектору недвижимости может оказаться негативной, что еще больше увеличит вероятность новых стимулирующих мер в стране, и поддержит рубль. С другой стороны, ЕЦБ в четверг, 6 сентября, вряд ли сообщит о новых мерах стимулирования, что может оказать давление на российскую валюту. Прогнозный диапазон колебания среднего курса продажи наличного рубля в Украине на текущей неделе – 0,25–0,258 грн.