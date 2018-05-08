Заоблачные ставки по вкладам - ловкий трюк

Заоблачные ставки по вкладам - ловкий трюк

13:50, 03 сентября 2012
0

В последнее время реклама пестрит объявлениями банков - депозиты под 22, 24, 25 и даже 27%. К сожалению,  при внимательном прочтении договора, размеры ставок оказываются не такими уж и "красивыми".

Наступила осень, закончилась пора массовых отпусков, которые вытрясли из карманов украинцев немалую часть их накоплений. Но «голодные» в финансовом смысле слова деньки настали не только для среднестатистических соотечественников, они коснулись и банков. Финансовые ресурсы банкирам нужны, а народ  в лучшем случае денежки на счет не кладет, а в худшем - и вложенный-то депозит по истечении срока забирает на расходы.

Рекламные "приманки" стоит разглядеть получше

Видимо, поэтому в последнее время реклама пестрит объявлениями - депозиты под 22, 24, 25 и даже 27%. К сожалению, заоблачные ставки по вкладам зачастую оказываются лишь ловким трюком. Надо отдать должное предприимчивости их разработчиков – методы привлечения денег населения весьма разнообразились.

К примеру, один из банков обещает ставку в 25% по депозитам в гривне. Но когда начинаешь внимательно изучать условия договора, выясняется, что при вложении денег   удерживаются комиссионные. Если вычесть эту сумму, то реальная ставка оказывается чуть более 19%.

Ряд банков привлекают клиентов «высокой ставкой за первый месяц» - 24-25%. Но если деньги «задерживаются» на более длительный срок, а снять их досрочно нельзя, то банк насчитывает «прибыль» клиента в размере 16-17%. Опять-таки, ожидаемое не совпадает с реальным.

Широко используется сейчас завлекалочка «больше срок - выше ставка». И она действительно высокая, но когда деньги «застряли» более чем на год. Так сказать, плата за надежность.

Еще одно нововведение – привлечение депозита розыгрышем призов или дополнительных процентов к стандартной ставке. Они могут достигать 10% годовых к традиционной ставке 17%. Предлагаются варианты, позволяющие выиграть живые деньги, которые дополнительно будут размещены на депозите. Размер, как правило, не превышает 25% суммы, которую вносит клиент. Предлагаются депозиты, бонусом которых является бытовая техника, туристические путевки и даже золотые слитки. Выбор большой, лишь бы привлечь клиента.

В целом, старания банков по привлечению денег населения не могут остаться незамеченными. Средняя ставка по депозитам в гривне на срок 12 месяцев за август выросла почти на один процент – до 18,7%, в долларах на 12 месяцев – до 8%, евро - 6,3%.

Лишь бы банки не надорвались...

На осенний «денежный аппетит» банков влияет несколько факторов. Главный из них – с приходом осени растет спрос на кредиты, прежде всего со стороны юридических лиц, которые связаны с торговлей. Желание заработать на предновогоднем ажиотаже всегда являлось целью многих компаний. Поэтому банки и привлекают дополнительные деньги, чтобы не упустить момент подзаработать. Во многом именно ориентация торгашей на короткие кредиты и объясняет привлечение банками «коротких» депозитов, так как средства нужны только до конца года, а потом «дорогие» депозиты будут им только в тягость.

Вторым фактором является желание увеличить потребительское кредитование в конце года. Тут главное, как можно больше привлечь денег, а проценты всегда можно будет погасить руками заемщика.

Третий фактор связан со стабилизационными кредитами, которые банки получали, начиная с конца 2008 года. Малая часть их погашена, а большая -  реструктуризирована, ее нужно было бы вернуть как раз в конце 2012 года. Но Национальный банк снял напряжение на рынке продлением срока возвращения долга до четырех лет. Поэтому те банки, которые уже начали привлекать депозиты от населения, чтобы рассчитаться с регулятором, скорее всего, сократят как ставки, так и свою активность в этом направлении.

И четвертый фактор, который в последнее время очень явно прослеживается в банковском секторе. Многие финучреждения под завязку закупили валюту, и в результате ощущается дефицит гривни. Отсюда и высокие ставки на межбанковские кредиты в нацвалюте и небольшие суммы свободных средств на корсчетах. При этом Нацбанк ужесточив  требования к резервированию, заведомо сжимает гривневую массу, чтобы она не давила на валютный рынок. Регулятор фактически за счет монетарных методов заставляет банки не скупать, а продавать валюту. Тенденция хорошо прослеживалась в последние дни августа. Еще в середине месяца остатки на корсчетах банков были на уровне 16 млрд грн, а в конце - более 21 млрд грн. Частично валюта конвертировалась в гривню, но - только частично. Впрочем, ряд банков продолжают удерживать миллиарды долларов на своих счетах и привлекать дорогую нацвалюту.

Момент можно назвать выжидательным. Не исключено, что отдельные небольшие банки "надорвутся" от слишком уж больших депозитных процентов. Поэтому, как свидетельствует опыт и практика, вкладчикам лучше не увлекаться такими финансовыми трюками. Выбирая банки со средними ставками на рынке, все равно удастся неплохо заработать, особенно на гривне.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter