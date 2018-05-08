Заоблачные ставки по вкладам - ловкий трюк

Наступила осень, закончилась пора массовых отпусков, которые вытрясли из карманов украинцев немалую часть их накоплений. Но «голодные» в финансовом смысле слова деньки настали не только для среднестатистических соотечественников, они коснулись и банков. Финансовые ресурсы банкирам нужны, а народ в лучшем случае денежки на счет не кладет, а в худшем - и вложенный-то депозит по истечении срока забирает на расходы.

Рекламные "приманки" стоит разглядеть получше

Видимо, поэтому в последнее время реклама пестрит объявлениями - депозиты под 22, 24, 25 и даже 27%. К сожалению, заоблачные ставки по вкладам зачастую оказываются лишь ловким трюком. Надо отдать должное предприимчивости их разработчиков – методы привлечения денег населения весьма разнообразились.

К примеру, один из банков обещает ставку в 25% по депозитам в гривне. Но когда начинаешь внимательно изучать условия договора, выясняется, что при вложении денег удерживаются комиссионные. Если вычесть эту сумму, то реальная ставка оказывается чуть более 19%.

Ряд банков привлекают клиентов «высокой ставкой за первый месяц» - 24-25%. Но если деньги «задерживаются» на более длительный срок, а снять их досрочно нельзя, то банк насчитывает «прибыль» клиента в размере 16-17%. Опять-таки, ожидаемое не совпадает с реальным.

Широко используется сейчас завлекалочка «больше срок - выше ставка». И она действительно высокая, но когда деньги «застряли» более чем на год. Так сказать, плата за надежность.

Еще одно нововведение – привлечение депозита розыгрышем призов или дополнительных процентов к стандартной ставке. Они могут достигать 10% годовых к традиционной ставке 17%. Предлагаются варианты, позволяющие выиграть живые деньги, которые дополнительно будут размещены на депозите. Размер, как правило, не превышает 25% суммы, которую вносит клиент. Предлагаются депозиты, бонусом которых является бытовая техника, туристические путевки и даже золотые слитки. Выбор большой, лишь бы привлечь клиента.

В целом, старания банков по привлечению денег населения не могут остаться незамеченными. Средняя ставка по депозитам в гривне на срок 12 месяцев за август выросла почти на один процент – до 18,7%, в долларах на 12 месяцев – до 8%, евро - 6,3%.

Лишь бы банки не надорвались...

На осенний «денежный аппетит» банков влияет несколько факторов. Главный из них – с приходом осени растет спрос на кредиты, прежде всего со стороны юридических лиц, которые связаны с торговлей. Желание заработать на предновогоднем ажиотаже всегда являлось целью многих компаний. Поэтому банки и привлекают дополнительные деньги, чтобы не упустить момент подзаработать. Во многом именно ориентация торгашей на короткие кредиты и объясняет привлечение банками «коротких» депозитов, так как средства нужны только до конца года, а потом «дорогие» депозиты будут им только в тягость.

Вторым фактором является желание увеличить потребительское кредитование в конце года. Тут главное, как можно больше привлечь денег, а проценты всегда можно будет погасить руками заемщика.

Третий фактор связан со стабилизационными кредитами, которые банки получали, начиная с конца 2008 года. Малая часть их погашена, а большая - реструктуризирована, ее нужно было бы вернуть как раз в конце 2012 года. Но Национальный банк снял напряжение на рынке продлением срока возвращения долга до четырех лет. Поэтому те банки, которые уже начали привлекать депозиты от населения, чтобы рассчитаться с регулятором, скорее всего, сократят как ставки, так и свою активность в этом направлении.

И четвертый фактор, который в последнее время очень явно прослеживается в банковском секторе. Многие финучреждения под завязку закупили валюту, и в результате ощущается дефицит гривни. Отсюда и высокие ставки на межбанковские кредиты в нацвалюте и небольшие суммы свободных средств на корсчетах. При этом Нацбанк ужесточив требования к резервированию, заведомо сжимает гривневую массу, чтобы она не давила на валютный рынок. Регулятор фактически за счет монетарных методов заставляет банки не скупать, а продавать валюту. Тенденция хорошо прослеживалась в последние дни августа. Еще в середине месяца остатки на корсчетах банков были на уровне 16 млрд грн, а в конце - более 21 млрд грн. Частично валюта конвертировалась в гривню, но - только частично. Впрочем, ряд банков продолжают удерживать миллиарды долларов на своих счетах и привлекать дорогую нацвалюту.

Момент можно назвать выжидательным. Не исключено, что отдельные небольшие банки "надорвутся" от слишком уж больших депозитных процентов. Поэтому, как свидетельствует опыт и практика, вкладчикам лучше не увлекаться такими финансовыми трюками. Выбирая банки со средними ставками на рынке, все равно удастся неплохо заработать, особенно на гривне.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)