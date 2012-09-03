“Ощадбанк” до конца года потратит на рекламу 10,5 млн грн

Государственный “Ощадбанк” до конца 2012 года заплатит за предоставление рекламных услуг 10,5 млн грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Победителем тендера на закупку услуг стало ООО "ПроАктив Медиа Консалтинг".

За вышеуказанную сумму должно быть обеспечено: 1717 выходов в радиоэфирах, 95 размещений рекламных публикаций в печатных изданиях, 408 размещений информационных материалов на телевизионных каналах, 25920 размещений рекламных материалов на светодиодных экранах, 5700000 размещений информационных материалов в интернет-изданиях.

Соответствующий договор был подписан сторонами 28 августа 2012 года.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

В январе-июне 2012 года банк получил прибыль 228,414 млн грн.

Активы банка на 1 июля 2012 года составили 84,733 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 50,623 млрд грн, обязательства - 66,937 млрд грн, уставный капитал - 15,538 млрд грн, собственный капитал – 17,796 млрд грн.

100% акций банка принадлежат государству.