Реестры кредиторов банка «Базис» будут составлены до 28 сентября

Реестры кредиторов банка «Базис», у которого отозвана банковская лицензия и объявлена процедура ликвидации, будут составлены до 28 сентября.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на уполномоченное лицо ликвидатора Анну Гонтарь.

По ее данным, реестр кредиторов составляется по данным, зарегистрированным на 15 мая 2012 года - с момента введения временной администрации в АКБ «Базис». Требования вкладчиков, которые положили средства на депозиты после 15 мая, будут удовлетворять по отдельной схеме.

А.Гонтарь подчеркнула, что 31 августа была утверждена максимальная сумма вкладов, которую будут возвращать физическим лицам с их депозитных счетов – не более 200 тыс. грн на каждого вкладчика-физлицо, независимо от количества счетов, открытых на его имя.

Уполномоченное лицо ликвидатора отметила, что недвижимые активы банка – сооружения, земля – будут реализованы на аукционе для дальнейшего погашения задолженностей перед кредиторами.

А.Гонтарь отметила, что требования кредиторов будет удовлетворять ликвидатор банка, средства по вкладам будет возвращать Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Выплату гарантированной суммы через банки-агенты проведут на протяжении трех месяцев с того дня, как вклады объявили недоступными.

По данным А.Гонтарь, на сегодня сумма вкладов физических лиц на депозитах составляет около 360 млн грн, общая сумма кредитов, взятых в банке «Базис», составляет 532 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №357 от 23 августа 2012 принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора публичного акционерного общества «АКБ «Базис» Ладоненко В.Н.

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова. По классификации НБУ, «Базис» принадлежит к группе небольших финучреждений с активами менее 3 млрд грн.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его самыми большими бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевый, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.