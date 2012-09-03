Ефремов выступает за принятие госбюджета-2013 не раньше ноября

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов выступает за то, чтобы проект государственного бюджета на 2013 год рассматривался текущим составом Верховной Рады, однако не раньше ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил 3 сентября во время брифинга.

По его словам, сроки рассмотрения госбюджета будут зависеть от того, когда правительство подаст проект документа в парламент.

По словам А.Ефремова, если госбюджет будет рассматриваться текущим парламентом после 28 октября, то будет снято напряжение, и документ будет более-менее сбалансированным. «Поэтому логично было бы рассматривать бюджет текущим парламентом в ноябре месяце», - сказал А.Ефремов.

Он добавил, что существует угроза недостаточно быстрого формирования комитетов следующим составом ВР, и поэтому соответственно новый парламент может не успеть рассмотреть госбюджет 2013.

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