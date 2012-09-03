Доллар на межбанке в понедельник подорожал до 8,14 грн

В понедельник, 3 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ'е котировками 8,1260/8,1340, к 12:00 цены повысились до 8,1280/8,1350. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,1360/8,1420.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2506/0,2510, к 12:00 цены поднялись до 0,2508/0,2512. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2512/0,2516. В России курс доллар-рубль на ТОМ'е повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,3800 (+0,0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2560/1,2585.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2175/10,2290, к 12:00 цены понизились до 10,2155/10,2285. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 10,2260/10,2375.