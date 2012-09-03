Индекс ставок по срочным депозитам в гривне в понедельник изменился разнонаправленно

В понедельник, 3 сентября, индекс ставок по гривневым депозитам изменился разнонаправленно.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованных на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По трехмесячным и полугодовым депозитам в национальной валюте индекс снизился до 16,67% с 16,69%, и, до 17,58% с 17,62%, соответственно. По вкладам на девять и двенадцать месяцев индекс вырос на 0,05% до 18,16% и 18,45%, соответственно.

Рост индекса по долларовым вкладам был в пределах 0,02-0,08%, а его значение в зависимости от срочности составляло 5,63%-8,07%.

Значение индекса по депозитам в евро, в зависимости от срочности зафиксировалось в рамках 4,24%-6,49%. Его рост по сравнению с предыдущим днем составило 0-0,08%.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.