Moody's снизил прогноз по рейтингу ЕС до негативного

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Европейского союза (ЕС) на уровне "Ааа", понизив при этом прогноз по рейтингу до негативного со стабильного.

"Изменение прогноза (по рейтингу ЕС - ред.) до негативного является следствием понижения прогноза по кредитным рейтингам ("Ааа") стран, на долю которых приходится основной вклад в бюджет союза (до 45%): Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов. Moodys полагает, что оценка кредитоспособности ЕС должна соответствовать оценке кредитоспособности его крупнейших членов из-за непосредственной связи между союзом и входящими в него странами, а также возможностью того, что члены ЕС, имеющие наивысший рейтинг "Ааа", вероятно, будут уделять первостепенное внимание погашению своего собственного долга, нежели выполнению долговых обязательств ЕС", - говорится в документе.

Ранее, 24 июля, Moody's ухудшило прогноз по суверенным кредитным рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга "Aaa"до негативного со стабильного.

В то же время, по мнению аналитиков агентства, сохранение основных факторов, поддерживающих кредитоспособность союза, позволяет оставить без изменения наивысший рейтинг ЕС - "Ааа". К таким факторам относятся традиционные способы управления бюджетом, а также уровень кредитоспособности и поддержка 27 стран-членов ЕС. Четыре из шести крупнейших по вкладу в экономику ЕС стран имеют наивысших рейтинг "Ааа": Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды. Кредитный рейтинг Италии оценивается на уровне "Baa2"с негативным прогнозом, рейтинг Испании ("Baa3") находится в списке на пересмотр с возможным понижением.

Основными рисками, которые могут повлиять на понижение рейтинга ЕС, являются снижение кредитоспособности его основных членов, передает РИА "Новости".