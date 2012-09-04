Болгария отложила планы по вступлению в еврозону - "слишком рискованно"

Болгария отложила планы по вступлению в еврозону из-за ухудшения экономической ситуации в ЕС и неуверенности в его будущем, заявил глава Минфина Болгарии Симеон Дянков в интервью The Wall Street Journal.

«Сейчас я не вижу никакой пользы от вступления в еврозону, только вред», – подчеркнул он.

«Слишком рискованно для нас. Также не вполне ясно, каковы условия, правила, и как они изменятся через год-два. Наш народ хочет иметь представление о том, должны ли мы будем спасать (другие страны от дефолта), если мы присоединимся к еврозоне», – отметил С.Дянков.

Еврозона в настоящий момент переживает кризис, который, как утверждают некоторые эксперты, серьезно угрожает самому существованию Евросоюза. Ряд стран-членов до сих пор не могут оправиться от последствий кризиса 2008 года, и многие из них находятся в рецессии.

Снижение же международными рейтинговыми агентствами рейтингов этих государств приводит к тому, что они практически не имеют возможности брать в долг под разумные проценты, в результате чего, например, Греция, постоянно находится под угрозой дефолта, передает «Газета.Ru».