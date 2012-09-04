На торгах во вторник вероятно повышение шансов пары EUR/USD - эксперт

На торгах во вторник, 4 сентября, шансы конкретизации плана стимулирования экономики еврозоны велики, вместе с этим будет расти и пара EUR/USD, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если паре удастся прорыв уровня 1,26, то будет открыт путь к 1,2670 и далее к 1,27.

Учитывая вчерашнюю динамику GBP/USD и неожиданно позитивные данные из обрабатывающей промышленности, сегодня стоит обратить внимание на индекс PMI в строительном секторе. Если показатель удержится выше отметки в 50 пунктов, то это может поддержать прорыв ближайшего сопротивления 1,59 и открыть путь к 1,60 с прорывом промежуточного уровня 1,5940.

Как отмечают аналитики, вторник на мировом валютном рынке будет довольно скуден на события, так как начало недели не сулит интересных релизов. Однако трейдеры могут использовать эту передышку для спокойного анализа ситуации и правильного позиционирования в преддверии заседания ЕЦБ.