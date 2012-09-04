Доллар на межбанке продолжает рост

Во вторник, 4 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1370/8,1430 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2528/32, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2680/10,2770.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2618/20 (понедельник - 1,2579/81).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.