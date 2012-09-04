Кабмин просит Раду до конца сессии принять пакет экономических законов
Кабинет министров Украины просит Верховную Раду до конца текущей сессии принять пакет экономических законов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время открытия сессии заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.
Согласно его словам, среди них есть законопроекты, направленные на содействие привлечению инвестиций в приоритетные отрасли экономики для сохранения существующих и создания новых рабочих мест.
Кроме того, добавил Н.Азаров, необходимо принять законы для улучшения условий ведения бизнеса. В частности, речь идет об уменьшении вмешательства государства в деятельность бизнеса, упрощении разрешительных процедур и условий лицензирования и др.
«Мы рассчитываем, что именно в этот ответственный период депутатский корпус продемонстрирует гражданам Украины, что он не на словах, а на деле стремится улучшить качество жизни людей», - сказал Н.Азаров.
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