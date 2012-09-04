Налоговая обвиняет совладельца UBG Демчака в отмывании 50 млн грн

В понедельник, 3 сентября, Шевченковский районный суд г.Киев избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по уголовному делу, возбужденному следственным управлением столичной налоговой службы в отношении совладельца «Украинской Бизнес Группы» (UBG) Руслана Демчака. Его обвиняют в "отмывании" 50 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев, досудебное следствие продолжается.

«31 августа 2012 работниками следственного управления ГНС в Киеве был задержан гражданин Демчак Руслан по подозрению в совершении ряда экономических преступлений, в том числе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму свыше 50 млн грн (ч.3 ст.209 УК Украины)», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что Р.Демчак и ряд связанных с ним лиц организовали и использовали схему легализации средств, полученных преступным путем, посредством продажи незаконно полученных имущественных паев.

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