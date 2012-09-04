Налоговые поступления в сводный бюджет за 8 месяцев выросли на 9% - до 190,5 млрд грн

Сумма налоговых поступлений в сводный бюджет в январе-августе 2012 года составила 190,5 млрд грн, что на 9%, или на 15,8 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В частности, в государственный бюджет поступило 134,3 млрд грн, контролируемых ГНСУ (на 7,2 млрд грн больше, чем в январе-августе 2011 года), в местные бюджеты - 56,2 млрд грн (+8 млрд грн).

Бюджетный план Министерства финансов по сбору платежей в общий фонд госбюджета перевыполнен на 0,4%, дополнительные сборы составляют 551,8 млн грн.

В полном объеме налоговая служба выполнила задание по сбору налога на прибыль, акцизного налога с ввезенных в Украину подакцизных товаров, рентной плате за природный газ, добываемый в Украине, части чистой прибыли (дохода) госпредприятий, взимаемой в бюджет, и т. д.