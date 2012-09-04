Гривня упала до более чем двухлетнего минимума

Во вторник, 4 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1370/8,1430, к 12:00 цены выросли до 8,1490/8,1580. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,1800/8,2000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2528/32, к 12:00 цены поднялись до 0,2534/38. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2539/43. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,2150 (-0.1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2580/1,2625. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2680/10,2770, к 12:00 цены ушли вверх 10,2690/10,2845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений – 10,2950/10,3240.

Как сообщал УНИАН, во вторник на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились, так как отсутствовали предложения по продаже валюты, а выставлены были исключительно заявки на ее покупку. Об этом УНИАН сообщил дилер одного из коммерческих банков.

“В начале торгов “Ощадбанк” выставил на продажу валюту, но этой суммы было недостаточно для удовлетворения спроса. Сейчас предложения по продаже отсутствуют. Рынок фактически остановился. Нацбанк с интервенцией не выходит”, - сказал собеседник агентства.

Во вторник, 4 сентября, интрнет-магазины откликнулись на ослабление гривни в обменниках, повысив курс доллара при наличных расчетах до 8.18-9 грн/долл. Об этом свидетельствует мониторинг крупнейших сайтов, передает mignews.