Гостаможслужба недовыполняет план поступлений в бюджет

Государственная таможенная служба Украины в январе-августе 2012 года недовыполнила план поступлений в бюджет на 1,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 4 сентября, во время круглого стола сообщил представитель Министерства финансов Алексей Лышенко.

«Гостаможслужбой обеспечено перечисление доходов в объеме 83,1 млрд грн, что составило 98,7% росписи доходов на январь-август 2012 года по таможне… По сравнению с январем-августом 2011 года, у нас доходы выросли на 15,8%, или на 11,3 млрд грн», - сказал А.Лышенко.

По его словам, основная причина недовыполнения статьи доходов таможенной службой – «недостаточный прирост таможенных платежей по импорту». Так, в январе-мае 2012 года импорт, с которого уплачивается НДС, вырос на 16,7%. После чего в июне показатель прироста снизился до 12%.

Как отметил А.Лышенко, после вступления в действие Таможенного кодекса наблюдается увеличение налоговой нагрузки на 1 грн контрактной стоимости товаров, с которой уплачиваются таможенные платежи. Так, в январе-мае 2012 года такая нагрузка составляла 26,4 копейки на 1 грн контрактной стоимости. В июне-августе она выросла до 27,3 коп. «В целом, за счет роста налогового давления дополнительно в бюджет поступило 995 млн грн»,- сказал А.Лышенко.

Ожидается, что до конца года таможенная служба выполнит план поступлений в бюджет, подчеркнул он.

Напомним, Минфин установил план поступлений в государственный бюджет для Гостаможслужбы на 2012 год на уровне 121,9 млрд грн, что на 18,7 млрд грн больше показателя 2011 года.

Государственная таможенная служба Украины за полгода 2012 года перечислила в государственный бюджет 60,9 млрд грн, что почти на 1 млрд больше планового показателя, и на 12,3 млрд грн, или на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Согласно сообщению, поступления за июнь 2012 года составили 11,6 млрд грн. Рост по сравнению с июнем 2011 года на 2,8 млрд грн, или на 32%.