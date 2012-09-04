Ситуация на межбанке может быть вызвана стечением обстоятельств — участник рынка

Сложившаяся ситуация на межбанковском валютном рынке во вторник может быть вызвана стечением обстоятельств, заявил УНИАН дилер коммерческого банка с иностранным капиталом.

Как сообщал УНИАН, во вторник на межбанке существенно повысилась стоимость иностранной валюты. Так, котировки по доллару США за день повысились с 8,14 до 8,2 грн/долл.

«Возможно, произошло стечение нескольких обстоятельств. Вчера был выходной в США, «Нафтогаз» проводит покупку валюты для расчетов за импортируемый газ, НБУ не проводит своих интервенций», - сказал собеседник агентства.

По его словам на протяжении дня сделки заключались по курсу 8,15-8,17 грн/долл., а под закрытие торгов была одна сделка по курсу 8,2 грн/долл. Он предположил, что по такой цене валюта была куплена исключительно по причине срочной необходимости.

Дилер другого банка заявил УНИАН, что под закрытие котировки на покупку выставлялись на уровне 8,19 грн/долл., на продажу — 8,21 грн/долл.