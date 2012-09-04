Во вторник вырос индекс ставок по краткосрочным депозитам в гривне

Во вторник, 4 сентября, вырос индекс ставок по краткосрочным депозитам в гривне.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованных на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По трехмесячным вкладам в национальной валюте индекс увеличился до 16,95% с 16,67%, по шестимесячным - до 17,81% с 17,58%.

По вкладам на девять и двенадцать месяцев в гривне индекс оставался на уровне 18,16% и 18,45%, соответственно.

По валютным вкладам значение индекса оставалось на уровне вчерашнего дня: по долларовым депозитам в рамках 5,63%-8,07%; по депозитам в евро - 4,24%-6,49%.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.