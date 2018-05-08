Экономика надорвалась от предвыборных "подарков"

Николай Азаров и Виктор Янукович

Кризис Украину не сломит и дефолт ей не грозит - такие успокоительные мессиджи уже который месяц несут в народ высокопоставленные чиновники. На словах ситуация выглядит почти безмятежно. Однако, при переводе ее "в цифру" приобретает схожесть с несущимся под откос поездом, в котором для чего-то спешно наводят "марафет": начищают поручни, моют полы и вешают новенькие занавесочки.

Усугубляется негатив подготовкой к выборам. В их преддверии власть спешит выполнить свои обещания перед финансово-промышленными группами, за счет которых она прочно держится в своем кресле. И параллельно старается повернуться наиболее пропиаренной стороной к электорату.

В общем, за пеленой слов скрываются отчаянные действия власти, которая пытается притормозить накатывающийся кризис, и именно эти действия "засвечивают" реальную ситуацию в экономике. По властным телодвижениям можно составить представление о положении дел в стране и нынешнем, и на перспективу.

Макропоказатели: как не корректируй, а результат один

Начнем рисовать картину экономики Украины с макропоказателей. Итак, дефицит государственного бюджета к августу вырос почти вдвое - до 16,9 млрд грн. Госдолг к августу достиг 62,2 млрд долл. Задолженность по зарплате только на госпредприятиях подбирается к 1 млрд грн.

***Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

По мнению экспертов, высокие темпы роста дефицита государственного бюджета будут сохраняться до конца года.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что «экономическая динамика слабая, бизнес «подчищается», возможность аккумулировать налоги уменьшается. Одновременно, правительству нужно все больше средств для выделения на разного вида социальные или популистские программы. К октябрю ухудшение дефицита бюджета будет продолжаться».

Экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь подчеркивает, что увеличение дефицита происходит из-за снижения темпов роста доходной части госбюджета. Это, в свою очередь, является следствием замедления промышленного производства, падения в сельском хозяйстве, низкого уровня как инфляции, так и темпов роста цен производителей. По мнению эксперта, имея на дворе «классический предвыборный год», расходная часть бюджета увеличивается непропорционально росту доходов госказны. Средства направляются на увеличение зарплат бюджетникам, военнослужащим или на «латание дыр» Пенсионного фонда. «С одной стороны, имеем и желание, и фактическое наращивание расходов, с другой стороны, доходы не растут так, как они должны были бы расти», - сказал эксперт.

«У нас идет давление на экономику, которая и так слабая. Выжимают из нее все налоги. Проблемы с возвратом НДС и с другими вещами, они углубляются и становятся более сложными, - пояснил Жолудь. - Поступления, которые прописаны в бюджете, они слишком оптимистичны, они не соответствуют той ситуации, которую мы имеем сейчас в экономике. Но проведение секвестра бюджета нецелесообразно, по политическим мотивам до выборов этот вопрос подниматься не будет».

Кстати, министр экономического развития и торговли Петр Порошенко не исключал возможности пересмотра макропоказателей по итогам 9 месяцев текущего года. Он также прогнозировал снижение темпов роста ВВП в 2013 году. Позже Министерство финансов сообщило, что рассчитывает проект госказны на следующий год по пессимистическому сценарию.

При этом дефицит внешней торговли товарами Украины к июлю вырос на 29,7% - до 7,2 млрд долл. А отрицательный финрезультат метпредприятий (основные поставщики валюты в казну) в первом полугодии увеличился в 5,8 раза - до 7 млрд грн. Украина по итогам июля опустилась на 10-е место в мировом рейтинге производителей стали.

***Согласно пессимистическому прогнозу, номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 1,688 трлн грн, инфляция - 5,9%, индекс цен производителей промпродукции - 6,3%.

Но власть всячески «зашторивает» информацию о положении вещей в государстве. Абстрагируясь от «официальной» статистики, приведем один из примеров: из-за принципиальной позиции по поводу пессимистических макропрогнозов на 2013 год (как пишут СМИ) уволен с должности директор генерального экономического департамента НБУ Игорь Шумило (в самом заявлении указано - в связи с выходом на пенсию, но Шумило достиг пенсионного возраста несколько лет назад).

МВФ и Украина: имеем друг друга ввиду

Одним из показателей того, что дела обстоят у нас не ахти, это – отношения с Международным валютным фондом. Сейчас их можно охарактеризовать словом "странные". На днях миссия фонда прибыла в Украину, впрочем, в день ее приезда 29 августа в Министерстве финансов даже не знали об этом, по крайней мере, так прокомментировали ситуацию в ведомстве. Похоже, теперь МВФ у нас не в приоритетах.

Немногим позже премьер-министр Николай Азаров заявил, что работа миссии будет носить чисто технический характер. «Мне для того, чтобы сделать реалистичный бюджет не нужны никакие советчики, я, прежде всего, сам отвечаю за стабильность в стране и поэтому в интересах правительства сделать реалистичный бюджет. А с МВФ дискуссии продолжатся на обычные темы: реалистичность доходов бюджета, те меры правительства, которые будут реализовываться с точки зрения обеспечения экономической стабильности в стране, это денежно-кредитная политика национального банка. Традиционные вопросы, которые, безусловно, будут стоять на повестке дня миссии».

Другими словами, рассчитывать на помощь Фонда не стоит. Хотя, дружба с ним играет роль лакмуса для инвесторов – есть отношения, можем приобщиться, а если нет – то и мы подождем до лучших времен.

Говоря о мерах, принятие которых будет требовать МВФ от Украины, премьер-министр сказал: «Шаги традиционные: дефицит бюджета не должен быть больше 3%». При этом он отметил, что в Европе в связи с финансовым кризисом нигде не выдерживаются эти рамки, а от Украины требуют снизить дефицит до 1,7 – 2%.

«Так что у нас есть свои взгляды на эту ситуацию и мы два года спокойно обходимся без кредита МВФ, у нас есть свои подходы с точки зрения продолжения программы. Если это продолжение программы будет способствовать развитию экономики мы за, если программа будет работать на снижение объема ВВП, то мы против», - подчеркнул Азаров.

То есть, на помощь Запада рассчитывать не стоит. Правда, мы уже это просчитали, повернувшись в сторону Востока – на Китай. Вот только о последствиях такого изменения вектора нам никто из чиновников пока ничего не говорит.

Нацбанк: определенные действия в понятном направлении

На фоне оптимистических фраз правительства, "напрягают" некоторые действия регулятора, которые в хорошие моменты истории он вряд ли бы предпринимал. Да, Нацбанк сделал большой вклад в сдерживание негативных явлений на финансовом рынке Украины. Но его решения откровенно указывают на то, что спасательные меры не лишние.

Так, регулятор продлил максимальный срок предоставления стабилизационных кредитов коммерческим банкам до 5 лет. Их финучреждения стали получать с 2008 года. Срок погашения подошел. Теперь рынок немного успокоится, возврат долгов растянули в сроках.

Также ужесточены правила покупки валюты под внешнеторговые операции, упрощен ввоз валюты в Украину, что напрямую связано с проблемой обналичивания. Все проведено по принципу - сколько хочешь, какие хочешь, но только завози деньги.

Кроме того, Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц увеличил размер гарантированной суммы возмещения со 150 до 200 тыс. грн. Последний раз это делалось в ноябре 2008 года. Размышлять о предпосылках и последствиях этой меры можно неопределенно долго и в различных направлениях.

***Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 августа 2012 года составлял 6,07 млрд грн. Количество участников Фонда, по состоянию на 6 августа, - 168 банков, количество временных участников - 6 банков.

Еще регулятор ужесточил правила резервирования для банков. Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан отмечает, что «НБУ ужесточал требования к обязательному резервированию несколько раз в этом году – последнее изменение было осуществлено в конце июня. Еще одна попытка сократить гривневую ликвидность говорит о том, что девальвационное давление на курс гривни остается высоким».

При этом Белан считает, что поскольку поддержка привязки курса гривни к доллару останется приоритетной задачей Нацбанка, по крайней мере, до парламентских выборов - 28 октября, политика НБУ относительно гривневой ликвидности банков, скорее всего, останется жесткой.

«Не исключено, что НБУ прибегнет и к административным мерам, таким как обязательная продажа части валютной выручки на межбанковском рынке. Законопроект, который дает право НБУ вводить такое ограничение, был подан в парламент в июле и может быть принят вскоре после того, как Верховная Рада вернется к работе после летних каникул в начале сентября», - считает Белан.

***25 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11033, подготовленный Национальным банком, предусматривающий предоставление регулятору права временно (на срок до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) нормы об обязательной продаже части поступлений в иностранной валюте.

Аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Виталий Ваврищук считает, что «обязательная продажа части валютной выручки - это решение, которое выходит за рамки рыночных инструментов денежно-кредитной и валютной политики и, думаю, значительно ухудшит деловую среду в Украине». По его мнению, довольно странно, что такая инициатива появляется после того, как «НБУ заверил общество об отсутствии рисков девальвации гривни, а Президент Украины подчеркнул необходимость постепенного перехода к режиму плавающего обменного курса».

Кроме того, с принятием еще одного законопроекта НБУ получит право временно менять сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров. А еще Национальный банк ужесточил правила валютно-обменных операций. То есть, финансовый рынок находится в перманентном состоянии… «коррекции».

Не оскудеет рука, дающая... своим

Несмотря на перечисленные антикризисные новации, правительство не забывает перед выборами создавать режимы наибольшего благоприятствования для различных гос- и прочих структур. Например, предлагает ввести беспрецедентный механизм предоставления госпомощи предприятиям. Заметьте, в период резкой нехватки все тех же госсредств. Причем документом вводится понятие незначительной помощи (de minimis), совокупный размер которой в течение трех лет не должен превышать 2,5 млн грн. И тут же нам сообщают, что эта сумма соответствует пороговому показателю в размере 200 тыс. евро, определенном в законодательстве Европейского Союза и проекте Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС (заметьте, проекте).

А перед тем, как уйти на каникулы, парламентарии разрешили предприятиям проводить госзакупки без тендеров, брать Кабмину на свое усмотрение кредиты, предоставлять соцпомощь, по его мнению, соответствующую реалиям госбюджета. Еще Кабмин простил долги Укроборонпрома перед Пенсионным фондом, списал «энергетическую» задолженность крупных предприятий и так далее. Перечень может получиться весьма огромный, хотя уже только по нескольким распоряжениям и постановлениям выстраивается достаточно четкая линия поведения – преференции вводятся для своих с учетом грядущих тяжелых времен. Нельзя не вспомнить приватизацию, которая якобы должна наполнить бюджет, но рассчитана она опять-таки на «своих» покупателей, что не несет никакой прибыли для государства. А впереди зима – традиционное время для газовых разбирательств. До сих пор не понятно, чем они закончатся, но накал страстей уже налицо.

Еще один негатив, который сейчас напрямую связан не столько с экономикой, сколько с выборами – бизнес «прячет» капитал. Минэкономразвития отмечает риски роста тенизации экономики в будущем. «Они связаны с возобновлением процессов рецессии в странах еврозоны и сохранением значительных финансовых (долговых) проблем на внешних рынках, что в случае их распространения может повлечь резкое замедление темпов экономического роста и в Украине. Также высокими остаются внутренние риски дестабилизации экономической ситуации, среди которых наибольшими являются увеличение отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса, рост девальвационных ожиданий и низкая кредитная активность», - говорится в исследованиях ведомства.

И самое главное. Как бы власть не изощрялась, пытаясь завуалировать отнюдь не розовые перспективы, украинцы прекрасно понимают, ощущая это на своих кошельках, что еще более тяжелые времена не за горами. Согласно данным GfK Украина, «после двух месяцев улучшения в июле потребительские настроения рухнули. В наибольшей степени вырос пессимизм относительно ближайших экономических перспектив - индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года и индекс целесообразности делать большие закупки уменьшились на 6 и 7,5 пункта.

Как отмечает экс-заместитель председателя НБУ Сергей Яременко, риски, на которые ранее указывали эксперты в среднесрочной перспективе, наконец, стали сегодняшними. Бесконечно тянуться угнетение экономики не может, монетарная политики Национального банка с ее денежным голодом и высокими процентными ставками на протяжении трех лет сделали неконкурентным наш внутренний рынок по отношению к западному. «Если даже не анализировать принятые сейчас меры регулятора и правительства, так как они кроются намного глубже, чем кажется, то все же что-то делается. Пытаются в условиях спада мировой экономики упорно искать рынки сбыта. Но ситуация в Украине обостряется тем, что на фоне политических событий (рейдерство, ухудшение климата ведения бизнеса, административное давление) для бизнеса не рассматривается возможность кредитоваться, то есть поддерживать его состояние экономическое, в том числе главные оборотные средства. При ставках 20-25% нет возможности у экономики работать. По сути, складывалась ситуация, при которой неизбежно растет импорт даже при падающем спросе, вытесняется собственная продукция, сокращается экспорт в силу тех условий, которые складываются на внешних рынках. При этом уменьшается приток валюты и увеличивается отрицательное торговое сальдо. Эти индикаторы сокращения валютных резервов, волнения населения и бизнеса, неуверенность в стойкости курсовой политики. К тому же, население все больше уходит от нацвалюты, несмотря на риски мировых денежных средств», - отмечает Яременко.

По его мнению, «вместо того, чтобы поддерживать хоть какие-то производственные процессы, к примеру, как в 90-х был введен бартер, сейчас растет количество теневых платежей, что требует дополнительного количества ликвидности, а она в силу своей безопасности всегда ходит в валюте. Далее идет сокращение налогооблагаемой базы, а потом следуют все остальные неприятности. Вместо того чтобы «нагулять жирок» перед предстоящими еще большими испытаниями (с оглядкой на ситуацию в мире), делается все наоборот, что можно назвать геноцидом собственной экономики. Не поддерживая собственный рынок и не исследуя трещащий западный, мы и скатываемся все больше и больше. Кстати, власти повезло, что экономика Украина остается столь выносливой».

Что касается девальвации, то, по мнению Яременко, «интуитивно Нацбанк понимает, что этого делать нельзя. Эксперименты с плавающим курсом в таких странах с переходной экономикой, как Украина, проводятся. Но НБУ будет стараться удержать курс до последнего, скорее всего, отмашки после выборов не будет. Прорвется что-нибудь быстрее в банковском секторе, нежели в курсовой политике».

Осталось только добавить, что 4 сентября торги на межбанковском валютном рынке были фактически остановлены из-за отсутствия предложения валюты. А курс гривни обвалился до более чем двухлетнего минимума. По всей вероятности, перспективка обещает быть нескучной…

Нана Черная (УНИАН)