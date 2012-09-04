Кабмин в среду рассмотрит вопрос погашения долгов по зарплате

Кабинет Министров на заседании, которое состоится 5 сентября, намерен рассмотреть вопрос погашения задолженности по заработной плате на государственных и коммунальных предприятиях.

Об этом сказано в повестке дня Кабмина, размещенном на правительственном портале.

Согласно повестке, докладчиком по этому вопросу должен выступить вице-премьер-министр по социальной политике Сергей Тигипко.

Заместитель министра социальной политики Вячеслав Коломиец на пресс-конференции вторник дал понять, что в министерстве не знают, каким образом бороться с долгами по зарплате.

«Возможно будут выделены какие-то средства, возможно другим путем. Но будут приняты радикальные меры по погашению задолженности”, - отметил В. Коломиец.

По его словам, долги по зарплате сформировали предприятия-банкроты, неактивные предприятия, которые фактически вышли из экономической деятельности.

Как сообщал УНИАН, в Украине задолженность по выплате заработной платы в июле 2012 года выросла на 2,5%, по сравнению с июнем, и на 1 августа составила 986,04 млн грн.

Премьер Николай Азаров 29 августа, открывая заседание Кабмина, предупредил министра финансов Юрия Колобова о персональной ответственности за невыплату задолженности по зарплате на государственных предприятиях. Также Н.Азаров призвал Генеральную прокуратуру привлекать руководителей предприятий к уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

По данным Государственной налоговой службы, с начала года погашена задолженность по заработной плате на сумму 864,4 млн грн после вмешательства сотрудников ГНС.