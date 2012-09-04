Доходы госбюджета в январе-августе выросли до 220,6 млрд грн

В январе-августе 2012 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 220,6 млрд грн, (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 9,3%, или на 18,7 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сообщает Государственное казначейство.

В то же время в Минфине отмечают недовыполнение плана доходной части госбюджета на 0,8%.

"В январе-августе 2012 года в бюджет всего поступило 220,6 млрд грн. По сравнению с росписью доходов на соответствующий период, у нас выполнение составило 99,2%", - сообщил представитель Министерства финансов Алексей Лышенко во вторник.

По данным Госказначейства, в общий фонд госбюджета в январе-августе т.г. поступило 188,5 млрд грн, что на 11,1%, или на 18,8 млрд грн, больше соответствующего периода в 2011 году. В специальный фонд госбюджета поступило 32,2 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

За восемь месяцев 2012 года возмещено НДС на сумму 31,1 млрд грн, в том числе сумма автоматического возмещения составила 16,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доходы госбюджета в январе-июле 2012 года увеличились на 10,5% - до 186,5 млрд грн.

По данным Госказначейства, в общий фонд госбюджета в январе-июле 2012 года поступило 160,2 млрд грн, что на 17,3 млрд грн, или на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В специальный фонд госбюджета за январь-июль 2012 г. поступило 26,3 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Также указывается, что за семь месяцев 2012 года возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 26,9 млрд грн, в том числе в автоматическом режиме - на сумму 14,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы - 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.