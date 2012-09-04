На аукционе во вторник Минфину не удалось привлечь средства от продажи ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 4 сентября, Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в государственный бюджет, сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет, на приобретение которых не было подано ни одной заявки.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что, исходя из того, что «правительство начинает осень с предложения все тех же длинных облигаций, которые совершенно не интересны рынку, можно сделать вывод, что и рынок пока не интересен Минфину».

По данным Государственной казначейской службы, с начала этого года по 3 сентября поступления в госбюджет от проведения правительственных заимствований составили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - от внутренних, 23,979 млрд грн - от внешних). За указанный период на погашение госдолга было направлено 45,107 млрд грн, расходы на обслуживание - 15,253 млрд грн.