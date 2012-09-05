Госдолг США впервые в истории страны превысил отметку 16 трлн долларов

Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 16 трлн долларов. Об этом во вторник сообщило американское Министерство финансов.

Историческое событие произошло в минувшую пятницу. Тогда уровень госдолга составил 16,015 трлн долларов. За один день он подскочил на 25 млрд долларов.

Аналитики в этой связи напомнили, что потолок госдолга в США на данный момент составляет 16,394 трлн долларов. По их мнению, ситуация развивается таким образом, что новому президенту страны, который победит на выборах 6 ноября, в качестве одного из первых шагов в должности придется повышать данный потолок. В то же время, они напоминают, что в прошлом году сложные переговоры по этому поводу между демократами и республиканцами едва не привели правительство к дефолту - тогда проблему удалось решить буквально "на флажке".

Естественно, республиканцы воспользовались столь благоприятной возможностью в самый разгар предвыборной гонки уколоть оппонентов-демократов. "Из всех обещаний, которые нарушил президент Барак Обама, это является, возможно, самым худшим", - заявил идущий на выборы вместе с Миттом Ромни в качестве кандидата в вице-президенты Пол Райан. По его мнению, "госдолг угрожает созданию новых рабочих мест и процветанию страны в настоящем и в будущем".

Министр финансов США Тимоти Гайтнер неоднократно предупреждал о том, что госдолг может достичь своего потолка уже до конца текущего года. Вместе с тем, он отмечал, что у администрации есть "достаточно инструментов для принятия чрезвычайных мер" на тот случай, если Конгресс не сможет принять в срок необходимое решение, передает ИТАР-ТАСС.