Азаров заяляет, что не позволит дестабилизировать ситуацию в стране

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что правительство не позволит дестабилизировать ситуацию в государстве во время предвыборной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Нынешняя осень – это период политических соревнований. Правительство надеется сделать все, чтобы они проходили цивилизовано, и не отразились на экономическом развитии государства», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что вчера донес эту позицию до народных депутатов во время открытия очередной сессии Верховной Рады Украины.

«Одновременно твердо хочу заявить тем, кто действует по принципу «чем хуже, тем лучше»: дестабилизировать ситуацию мы никому не позволим. В экономическом и социальном плане нынешняя осень будет ничем не хуже предыдущей. Никаких оснований для апокалиптических запугиваний нет», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что ситуация на мировых рынках побуждает правительство максимально рассчитывать на собственные силы.

Также премьер заявил, что главным заданием власти является развитие предпринимательства в Украине.

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