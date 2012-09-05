На торгах в среду возможен резкий обвал пары EUR/USD - эксперт

На торгах в среду, 5 августа, возможен резкий обвал пары EUR/USD с целью на 1,24 и прорывом 1,25 и 1,2460, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, сегодня небольшие коррективы в диапазонную торговлю могут внести данные PMI в сфере услуг. Ослабление показателя может оказать дополнительное давление на пару EUR/USD.

Деловая активность в сфере услуг в Великобритании в августе резко выросла. Индекс PMI в секторе укрепился до максимального с марта значения 53,7 против 51,0 в июле. В результате составной PMI вернулся в зону экспансии, несмотря на слабые показатели производственной и строительной активности, и составил в августе 52,2 против пред. 49,5. Если показатель действительно столь позитивен, пара GBP/USD все же может прорвать отметку 1,59 и подойти к 1,5940. Однако если официальные данные окажутся гораздо хуже, возможен откат в район 1,58.

Вчерашняя динамика валют указывает на то, что инвесторы все же побаиваются инертности ЕЦБ, которая наблюдается последние несколько месяцев, отмечают аналитики.