Нацбанк объяснил ситуацию "черного" вторника

Во вторник, 4 сентября, на начало дня объемы банковской ликвидности были достаточно высокими - около 25 млрд грн, после того как накануне Нацбанк предоставил комбанкам годовое рефинансирование на 3,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елену Щербакову.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 сентября, котировки на межбанковском валютном рынке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.

"В рамках согласованной политики с МВФ мы провели этот тендер, а вчера была осуществлена выдача средств. В связи с этим наблюдается увеличение остатков свободной ликвидности на корреспондентских счетах банков. Это способствует активизации их деятельности, расширяя горизонт принятия управленческих решений на денежно-кредитном рынке. При этом Национальный банк внимательно отслеживает состояние и динамику денежно-кредитного рынка и, в случае возникновения признаков нарушения равновесия, готов применить соответствующий комплекс регулятивных мер", - сказала Е.Щербакова.