На межбанке доллар по 8,14 грн продает только “Ощадбанк”

В среду, 5 сентября, с утра на валютном межбанковском рынке доллары по курсу 8,14 грн/долл. продает только один “Ощадбанк”, заявил УНИАН дилер коммерческого банка.

“Сегодня с утра один продавец - “Ощадбанк”. Он продает по 8,14 грн/долл. и все у него покупают”, - сказал банкир.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 сентября, котировки на межбанковском валютном рынке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.