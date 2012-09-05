Налоговая увеличила сбор акцизного налога

Государственная налоговая служба сообщила о стремительном росте уплаты акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, уточнив, что за январь-август 2012 года поступления от акцизного сбора составляют 15,4 млрд грн, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению пресс-службы ГНС, которое поступило в УНИАН, только в августе 2012 года в государственный бюджет поступило 2,4 млрд грн акцизного налога, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 16,6%, или на 342,9 млн. грн.

"Такого результата удалось достичь благодаря двум факторам. Во-первых, за счет проведенных мероприятий по борьбе незаконными производством и торговлей алкоголем и табаком. Во-вторых, увеличению сбора акцизного налога способствовало повышение ставок на алкогольные напитки и табачные изделия - на 8,9% и 15% соответственно", - сказано в сообщении ГНС.

Как сообщал УНИАН, налоговики в январе-июле 2012 года выявили почти 500 подакцизных преступлений. В частности выявлено 180 подпольных цехов, которые, используя промышленное оборудование, обеспечивали производство крупных партий фальсификата, опасного для здоровья людей.

В январе-июле 2012 года из незаконного оборота изъято 202,5 тыс. декалитров спирта на сумму 52,4 млн грн и 160,5 тыс. декалитров алкогольных напитков на сумму 78,1 млн грн.

Сумма налоговых поступлений в сводный бюджет в январе-августе 2012 года составила 190,5 млрд грн, что на 9%, или на 15,8 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года