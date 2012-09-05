Баррозу выступает за отделение от ЕЦБ функции банковского надзора

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу считает целесообразным отделить от Европейского центрального банка (ЕЦБ) функцию банковского надзора. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Евросоюза в Украине со ссылкой на статью Ж.Баррозу, опубликованную проектом Project Syndicate.

“Кризис четко показал недостатки существующей системы надзора за деятельностью банков”, - объясняет в статье глава Еврокомиссии. По его мнению, в Евросоюзе, а “особенно в еврозоне», следует «создать общеевропейский орган надзора”.

Предложение Ж.Баррозу заключается в создании единого регулятора по финансовым услугам. При этом ЕЦБ должен будет остаться во главе нового механизма ЕС по контролю за деятельностью банков, но функция осуществления банковского надзора должна быть полностью отделена от денежно-кредитной ответственности ЕЦБ.

По оценкам Ж.Баррозу, в нынешней ситуации «использование средств налогоплательщиков ... для спасения банков приводит к ослаблению государственных бюджетов». При этом сами банки «все чаще стремятся избежать риска, прекращая кредитование бизнеса», а это «еще сильнее подрывает экономику».