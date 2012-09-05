События вторника на межбанке стали результатом валютных спекуляций - эксперт

События вторника, 4 сентября, на межбанковском валютном рынке продемонстрировали активные валютные спекуляции. Такое мнение высказал УНИАН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Так как для Украины наличные доллары - очень популярная денежная единица, то валютные спекулянты этим воспользовались. Создали ажиотаж, а теперь пытаются, как можно дороже продать доллары, пока паника наблюдается. Это довольно выгодный бизнес. И хотя НБУ может за такие операции наказать, но соблазн получить дополнительный доход заставляет спекулянтов идти на повышенный риск», - отметил эксперт.

Как подчеркивает А.Охрименко, нестабильность на финансовом рынке и нагнетание ажиотажа относительно возможной девальвации гривни позволяют спекулянтам неплохо заработать. «Нельзя сказать, что подобные игры не повторятся. Но в ближайшие дни на рынке наличной валюты не будет такой большой разницы в курсе покупки и продажи доллара», - считает эксперт.

Он напомнил, что в Украине существует такое понятие как «валютный коридор», который используется при расчете монетарных показателей и госбюдежта. На 2012 год он составляет от 7,8 до 8,2 грн. В этом диапазоне курс может меняться в течение года. «Скорее всего, к концу года он будет тяготеть к верхнему уровню», - спрогнозировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября на межбанке гривня упала до более чем двухлетнего минимума.