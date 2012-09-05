“Ощадбанк” сегодня дважды выходил на межбанк с продажей валюты - участник рынка

“Ощадбанк” на протяжении торговой сессии в среду дважды выходил на межбанковский валютный рынок с продажей долларов.

Об этом УНИАН сообщила дилер коммерческого банка.

“Ощадбанк” утром продавал всем желающим по 8,14 грн/долл. После его ухода котировки выросли до 8,16 грн/долл. Позже «Ощадбанк» вновь вернулся на рынок и уже продавал по 8,135 грн/долл.”, - сказала собеседник агентства.

По ее словам, реальные сделки сегодня осуществлялись по курсу 8,14-8,155 грн/долл., а все котировки на покупку, которые выставляются выше этого уровня, могут быть спекулятивными.

Как сообщал УНИАН, в среду на межбанке торги закрылись укреплением гривни на уровне 8,14/8,16 грн/долл. по сравнению с предыдущим днем, когда они достигали уровня 8,19-8,21 грн/долл.

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