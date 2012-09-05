Гривня укрепилась на межбанке в среду

В среду, 5 сентября, на украинском межбанке гривня по отношению к доллару США укрепилась после падения во вторник.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 8,1330/8,1430, к 12:00 цены повысились 8,1335/8,1435. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,1400/8,1600.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1930/10,2065, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1755/10,1920. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,2080/10,2370. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2505/1,2570.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2505/09, к 12:00 цены поднялись - 0,2506/10. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2512/17. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,3780 (+0,1630).