Греция может предъявить счет Германии за Вторую мировую войну

Министерство финансов находящейся в пучине экономического кризиса Греции хочет подсчитать сумму репараций, которую Германия должна выплатить грекам за преступления во время Второй мировой войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя министра финансов Греции Кристоса Стайкураса.

По словам представителя Минфина Греции, с целью определения суммы иска греческие правительственные эксперты намерены провести сбор и анализ архивных материалов.

«Немецкая репарация - особенно сложный юридический вопрос, который подлежит изучению на международном уровне в соответствие с нормами международного права. Дело еще не урегулировано, и как страна, мы оставляем за собой право и возможность заниматься им до удовлетворительного решения», - заявил Стайкурас.

Заместитель министра финансов не назвал возможной суммы иска к Германии.

Европейские медиа сообщают, что вопрос о репарациях, которые Греция хочет получить от Германии, остро встал весной 2010 года. Тогда Греция, оказавшаяся в тяжелом финансовом положении, получила от Евросоюза и МФВ беспроцентный кредит в 110 миллиардов евро в обмен на меры по сокращению бюджетного дефицита.

Тогдашний вице-премьер Теодорос Пангалос обвинял Германию в том, что во время Второй мировой немцы вывезли золотой запас Греции и тем самым разрушили ее экономику. Греки также говорили о необходимости компенсации за двухмиллиардный заем, который Германия в принудительном порядке получила от Греции вовремя оккупации.

Германия, которая внесла наибольший среди европейских стран вклад в кредиты для Греции, отказывалась платить Афинам дополнительные репарации. Министерство иностранных дел ФРГ не раз заявляло, что 115 миллионов немецких марок (74 миллиона долларов), которые Афины получили, согласно договору 1960 года, сняли все обязательства перед Грецией. Кроме того, Германия выплатила компенсацию узникам концентрационных лагерей, подчеркивали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

С 2010 года сумма кредитов, которые Греция получила от ЕС и МФВ, превысила 240 миллиардов евро, а объем госдолга составляет 150% ВВП. Эксперты не исключают, что страна в ближайшие месяцы может покинуть еврозону.