Дилеры разошлись во мнениях, удалось ли сегодня сбить ажиотажный спрос на валюту
Опрошенные УНИАН дилеры коммерческих банков разошлись во мнениях по поводу того, удалось ли сегодня сбить ажиотажный спрос на валюту.
Сегодня “Ощадбанк” дважды выходил на рынок с продажей валюты по курсу 8,14 и 8,135 грн/долл.
Дилер комбанка с украинским капиталом однозначно заявил, что такими действиями спрос был сбит и рынок стабилизировался на уровне 8,14/8,16 грн/долл.
Представитель банка с иностранным капиталом считает, что спрос еще остается на высоком уровне. В частности, по его словам, если на безналичном рынке сегодня были продажи, то в обменниках банков наличную валюту никто не продает.
По словам собеседника агентства, рынок ожидает сигналов от Нацбанка, который сегодня напрямую на рынок не выходил.
“Если бы НБУ лично вышел с продажей для удовлетворения всего спроса, то курс бы удалось стабилизировать, а из резервов было бы потрачено не более 0,5 млрд долл.”, - сказал банкир. По его убеждению, частичное удовлетворение не сбивает, а, наоборот, усиливает спрос, что влечет большие растраты золотовалютных резервов регулятора.
Как сообщал УНИАН, в среду, 5 сентября, на украинском межбанке гривня укрепилась по отношению к доллару США после падения во вторник. Торги закрылись котировками 8,14/8,16 грн/долл., в то время как во вторник они достигли минимума за более чем два года — 8,19/8,21 грн/долл.
В НБУ объяснили повышение спроса на валюту увеличением накануне остатков на корсчетах комбанков за счет проведения Нацбанком тендера по поддержанию ликвидности. В целом регулятор рефинансировал кредитно-финансовые учреждения почти на 4 млрд грн сроком почти на один год.