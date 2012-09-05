Скрытая девальвация гривни идет давно — Пинзеник

Экс-министр финансов Виктор Пинзеник считает, что ослабление гривни, которая в начале недели продолжила падение, снизившись до более чем двухлетнего минимума, является прогнозируемым из-за проводимой властью экономической политики в стране.

Об этом В.Пинзеник заявил агентству УНИАН.

"Ничего необычного и неожиданного не происходит. Давление на обменный курс ощущается не первый день. Идет скрытая девальвация”, - отметил политик.

По его словам, девальвация гривни происходит путем уменьшения валютных резервов, которые сократились почти на 10 млрд долл. по сравнению с августом прошлого года.

В. Пинзеник также указал, что власть всячески старается скрыть проблему, из-за чего пытается ограничить обменные операции и инициирует законодательные инициативы относительно обязательной продажи валютной выручки и сроков ее возврата.

“Но это борьба с последствиями, которая не устраняет причины – внешних платежных дисбалансов (в твердой валюте)", - уточнил экс-министр финансов.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 сентября, котировки на межбанковском валютном рынке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума, и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.

В среду на межбанке торги закрылись укреплением гривни на уровне 8,14/8,16 грн/долл. по сравнению с предыдущим днем.

В среду “Ощадбанк” на протяжении торговой сессии дважды выходил на межбанковский валютный рынок с продажей долларов. Сначала банк продавал доллар всем желающим по 8,14 грн/долл. После его ухода котировки выросли до 8,16 грн/долл. Позже «Ощадбанк» вновь вернулся на рынок и уже продавал по 8,135 грн/долл.