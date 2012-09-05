ГНСУ и представители бизнеса подписали меморандум о поддержке изменений в законодательстве

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) и представители бизнеса подписали Меморандум о поддержке внедрения изменений в налоговое законодательство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, меморандум подписали заместитель председателя ГНСУ Андрей Игнатов и представители Ассоциации судостроителей Украины "Укрсудпром", ВОО "Союз налоговых консультантов Украины" и ВОО "Всеукраинский бухгалтерский клуб".

"Мы продолжаем практику согласования наших инициатив с бизнес-сообществом и общественностью... Мы учли предложения бизнеса и общественности при разработке изменений в налоговое законодательство. Это позволило упорядочить отдельные нормы и избежать спорных моментов, которые могли бы возникнуть в будущем. Предложенные изменения позволят устранить проявления диспропорции в экономике, способствовать ликвидации "теневого сектора" экономики, а налоги будут выполнять стимулирующую функцию", - подчеркнул А.Игнатов.

Среди основных изменений, предложенных Министерством финансов и налоговой службой, - существенное снижение ставки НДС, снижение ставки единого социального взноса для работодателей, расширение шкалы прогрессивного налогообложения доходов физических лиц и т.д.

Напомним, ранее Госналогслужба обещала учесть замечания бизнеса при разработке Концепции реформирования налоговой системы.

По словам заместителя председателя ГНСУ А.Игнатова, инициативы налоговой службы дорабатываются и скоро будут обнародован.

Среди основных законодательных инициатив налоговик отметил сохранение упрощенной системы налогообложения и ряда льгот по налогу на прибыль, в частности, возможность сельхозпроизводителям платить фиксированный сельхозналог. Кроме того, 3-процентный сбор в Пенсионный фонд с иностранной валюты вводится только на безналичную валюту в рамках торгового оборота. Также планируется изменить шкалу прогрессивного налога на доходы физических лиц. Рассматривается вопрос об отмене налоговой социальной льготы, снижение ставки налога с оборота, а также отрабатывается переходный период и другие аспекты законодательного урегулирования предложенных изменений.

Однако, по словам налоговика, для избегания снижения поступлений в бюджет вводятся так называемые компенсаторные механизмы. Они будут предусматривать отмену льгот и расширение базы налогообложения некоторыми налогами. Например, НДС - дополнительное налогообложение продаж по ставке 2,5-2%, единый социальный взнос - возвращение к налогообложению покупки безналичной иностранной валюты по ставке 3%.