Еврокомиссия будет информировать украинскую таможню о реальной стоимости товаров

Рабочая группа Государственной таможенной службы Украины и представители Европейской комиссии готовят соглашение об обмене таможенной информацией.

Как сообщили УНИАН в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины, об этом на заседании круглого стола журналистам сообщил директор Департамента таможенного контроля и оформления Гостаможни Сергей Сёмка.

Соглашение даст возможность получать информацию о реальной стоимости товаров, которые импортируются в Украину. Проект планируют вынести на общее обсуждение уже в начале следующего года.

«Таким образом, мы ликвидируем схемы сокрытия некоторыми субъектами внешнеэкономической деятельности реальных сумм договоров, то есть состоится детенизация этих процессов», - объяснил С.Сёмка.

По его словам, обмен информацией в таможенной сфере относительно товаров, которые перемещаются в рамках взаимной торговли, является одним из пунктов Стратегии сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

«Недавно состоялась поездка председателя Гостаможни в Брюссель для участия в ежегодной сессии Всемирной таможенной организации. В рамках этого была достигнута договоренность, что реализация именно пункта об обмене информацией будет происходить за счет подготовки соответствующих наработок технического характера в рамках созданной рабочей группы между директоратом Европейской комиссии и Государственной таможенной службой Украины», - сказал С.Сёмка.

Первое заседание рабочей группы состоится в конце сентября. С украинской стороны в ее состав вошли 5 представителей профильных департаментов Гостаможни.

«И здесь уже конкретно эксперты на своем уровне будут отрабатывать механизмы реализации обмена информацией. Мы ожидаем, что раз в месяц это будут рабочие встречи на паритетных принципах – в Брюсселе и Киеве», - добавил С.Семка.

По его прогнозам, проект документа будет наработан до конца года.