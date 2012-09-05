Ситуация на межбанке полностью стабилизируется до конца недели – член совета НБУ

Ситуация на валютном межбанке полностью стабилизируется до конца недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член совета Национального Банка Украины Василий Горбаль после заседания Совета, на котором обсуждался этот вопрос.

«Колебания были небольшие, и этому есть технические объяснения. В понедельник был выходной в США, что стало причиной формирования отложенного спроса, - сказал В.Горбаль. - Но сегодня ситуация на межбанке уже спокойнее и до конца недели она успокоится».

В свою очередь член совета НБУ, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко также заявил, что в связи с выходным в США не было достаточного предложения валюты на рынке. Кроме того, увеличилась ликвидность банковской системы, что также способствовало увеличению спроса на валюту. Нынешние колебания на валютном межбанке курса гривны министр назвал естественными – и подчеркнул, что на сегодня нет экономических оснований для обесценивания национальной валюты.