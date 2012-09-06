Альфа-банк может объединить бизнес с российской "дочкой" Unicredit

Акционеры Альфа-банка могут объединить бизнес с российской дочерней структурой итальянского Unicredit ЮниКредит Банком, рассказали «Газете.Ru» два инвестбанкира и источник, близкий к «Альфа групп».

По их данным, потенциальный альянс пока только обсуждается, никакие решения не приняты.

«Слышал об этом на внешних встречах, в компании об этом не говорят», – сказал близкий к «Альфе» источник.

По данным «Газеты.Ru», на одном из собраний руководства банка из топ-15 в свете объединения Номос-банка с ФК «Открытие» в качестве примера продолжения консолидации банковской отрасли приводилась возможность объединения Альфа-банка с ЮниКредит Банком. Другой источник на условиях анонимности сообщил о факте выставления оферты Альфа-банком по выкупу ЮниКредита.

Пресс-служба Альфа-банка отказалась от комментариев.

«Эта информация не соответствует действительности», – передал через пресс-службу председатель правления ЮниКредит Банка Михаил Алексеев.

По данным источника, близкого к одному из банков, разговоры о возможном объединении спровоцировала сделка близкого к акционерам «Альфы» инвестфонда Pamplona. Фонд, основанный бывшим топ-менеджером Альфа-банка Алексом Кнастером, собрал 5% акций итальянского Unicredit, став вторым крупнейшим акционером банка (первый – фонд Aabar из Абу-Даби – владеет 6,5%). Стоимость пакета составила примерно 725 млн евро.