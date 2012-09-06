Курс доллара в комбанках составляет 8,15/8,22 грн/долл.

В четверг утром украинские банки покупают доллар США в среднем по 8,15 грн/долл., продают - по 8,22 грн/долл.

Курс покупки/продажи наличного доллара незначительно повысился по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,12-8,20 грн/долл., по продаже – в пределах 8,15-8,27 грн/долл.

Евро в четверг покупают в среднем по 10,21 грн/евро, продают – по 10,358 грн/евро. Курс покупки/продажи повысился на 0,6% по сравнению со вчерашним днем. Предложения коммерческих банков по покупке евро колеблются в пределах 10,12-10,30 грн/евро, по продаже – в пределах 10,30-10,50 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках в четверг повысился на 0,2% - до 0,2458 грн/рубль, продажи - на 0,1%, до 0,2537 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2501 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2515-0,2680 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на четверг, 6 сентября, в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США - 8,14/8,16 грн, евро - 10,15/10,35 грн, рубль - 0,2430/0,2500 грн;

«ПриватБанк»: доллар США - 8,14/8,16 грн, евро - 10,08/10,35 грн, рубль - 0,2450/0,2530 грн;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США - 8,14/8,16 грн, евро - 10,07/10,50 грн, рубль - 0,2470/0,2600 грн.

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