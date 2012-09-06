Межбанк четверга: открытие торгов - 8,14/8,15 грн/долл.

В четверг, 6 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1400/8,15.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2528/33, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2725/10,2870.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2620/22 (среда - 1,2529/31).

В среду, 5 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.