Оппозиция требует отчета Азарова в ВР о реальной ситуации в экономике

Фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и «БЮТ-Батькивщина» требуют заслушать отчет премьер-министра Украины Николая Азарова в парламенте Украины о реальной ситуации в экономике и о выборах в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады Украины народный депутат Украины Арсений Яценюк (фракция НУ-НС).

Он сказал, что 5 сентября на заседании правительства в его закрытой части якобы премьер-министр Украины Н.Азаров сказал, что «дела идут очень плохо».

А.Яценюк подчеркнул, что это означает, что «правительство скрывает реальную ситуацию в Украине и то, что происходит в экономике».

При этом он напомнил о последних колебаниях курса гривни на межбанке и считает, что это «поступил первый сигнал о крахе украинской финансовой системы».

По словам А.Яценюка, «НБУ и правительство скрывают реальную ситуацию. МВФ заявил, что в Украине всего-навсего осталось 15 миллиардов долларов чистых резервов, а не 30 миллиардов, на которые уповает правительство».

Он также отметил, что правительство Украины внесло законопроект, который должен рассматриваться на текущей неделе парламентом Украины, который предусматривает «отмену бюллетеней к выборам в ВРУ как бланков строгой отчетности».

«Мы так поняли, что вы приобрели печатный станок и уже хотите сейчас печатать бюллетени и фальсифицировать выборы», - сказал А.Яценюк, обращаясь к представителям правительства Украины.

Он также отметил, что оппозиция требует от премьер-министра ответа, куда было направлено 20 млрд долл., которые правительство дополнительно заимствовало за два последних года.

А.Яценюк подчеркнул, что премьер-министр должен отчитаться относительно расходования средств на закупку видеокамер на избирательные участки. «В Украине 34 тысячи участков. Каждая видеокамера стоит максимум 1 тыс. грн. Это 34 млн грн. Однако правительство выделило на приобретение видеокамер 1 млрд грн. Вопрос к премьеру Азарову и к Президенту Януковичу – куда вы дели 966 млн грн?», - подчеркнул депутат.

А.Яценюк подчеркнул: «Мы требуем сюда Н.Азарова для пояснения о финансовом кризисе, о выборах и о закупке видеокамер».

Председатель ВРУ Владимир Литвин обратился к секретариату парламента Украины с поручением подготовить обращение от двух фракций к премьер-министру Украины с требованием предоставления информации.