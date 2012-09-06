Предприятия за использование "конвертационных" центров заплатят 1 млрд грн штрафов

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) с начала года выявила 7,5 тыс. предприятий, которые воспользовались услугами «конвертационных» центров, а по итогам проверок им доначислено к уплате 1 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, треть данной суммы уже уплачена в бюджет.

В целом, с начала года налоговики выявили 69 «конвертационных» центров, оборот которых составил 7,7 млрд грн.

Кроме того, на счетах подконтрольных «конвертаторам» предприятиях заблокировано 19,1 млн грн, арестовано имущество стоимостью 51,4 млн грн.

Налоговики отмечают, что активными участниками махинаций все чаще становятся банковские учреждения.

Так, недавно в Полтавской области ликвидирован межрегиональный “конверт-центр”, с помощью которого предприятия “конвертировали” безналичные средства в наличные. Координатором сети из 17 фиктивных предприятий оказался филиал банка, в котором были открыты все счета этих компаний. В течение двух лет злоумышленники «перевели» по счетам около 92 млн грн. На сегодня схема выявлена, налоговая милиция возбудила уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, налоговая милиция в 2011 году выявила свыше 93 конвертационных центра, которые конвертировали средства на сумму 15,3 млрд грн. С контрагентов в бюджет взыскано свыше 257,2 млн грн.

По данным ГНАУ, в 2010 году налоговой милицией выявлена и прекращена деятельность 168 конвертационных центров.