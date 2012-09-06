"Днепроспецсталь" и налоговая договорились о возмещении НДС

В ходе переговоров между руководством ПАО «Днепроспецсталь» и Государственной налоговой службы Украины было найдено компромиссное решение в вопросе задержки возмещения НДС заводу. Об этом сообщается в пресс-релизе «Днепроспецстали».

Согласно пресс-релизу, стороны согласовали порядок действий по выходу из сложившейся ситуации, поставившей под угрозу функционирование предприятия. По мнению руководства ПАО «Днепроспецсталь», принятие соответствующего решения стало возможным благодаря взвешенному беспристрастному подходу ГНСУ к ситуации, сложившейся на одном из ведущих отечественных металлургических предприятий.

«К осени 2012 г. предприятие подошло в предкризисном состоянии. Причиной ухудшения показателей деятельности ПАО «Днепроспецсталь» стали неблагоприятные факторы внешней конъюнктуры: снижение цен на металлопродукцию в связи с падением цен на никель, общей рецессией и снижением платежеспособности металлопотребителей (самый низкий рост ВВП, по прогнозам МВФ, в 4 квартале 2012г. и 2013 г. ожидается в странах, где сосредоточены ключевые рынки ПАО «Днепроспецсталь»); снижение фактических курсов евро и российского рубля в сравнении с плановыми утвержденными бизнес-планом на 2012 г. и, как следствие, уменьшение доходной части и увеличение расходов связанных с переоценкой дебиторской и кредиторской задолженности», - отмечается в сообщении «Днепроспецстали».

Таким образом, по мнению руководства предприятия, конструктивная позиция, занятая ГНСУ, позволяет предотвратить угрозу полной остановки производства и обеспечить функционирование стратегически важного для страны предприятия.

Как сообщал УНИАН, к началу августа текущего года задолженность государства по возмещению НДС перед ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» (г. Запорожье) превысила 255 млн грн, в результате чего завод был вынужден начать сокращение сотрудников.

Справка УНИАН. ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» производит продукцию из нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих (в том числе изготовленных методом порошковой металлургии), подшипниковых, конструкционных легированных и углеродистых сталей. Реализует продукцию в 60 стран мира.