Янукович заявил, что долг по выплате зарплат достиг 1,5 млрд грн

Президент Украины Виктор Янукович призывает региональные органы власти усилить работу по борьбе с «теневыми» зарплатами, поскольку в условиях кризиса форма выплаты зарплат в конвертах является недопустимой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам.

«Никто, кроме вас, по большому счету, более эффективно не может работать с бизнесом, с крупными промышленными предприятиями. Поэтому я прошу и требую, чтобы вы работали над вопросом детенизации выплаты зарплат. Выплата зарплат во время кризиса в конвертах недопустима», - сказал В.Янукович.

Президент подчеркнул, что легальный рост зарплат обеспечивает возможность повышения пенсий.

В этом контексте В.Янукович также поручил региональным властям решить вопрос ликвидации задолженности по зарплатам сотрудникам предприятий, которые обанкротились ранее, однако задолженность осталась.

Он сообщил, что на сегодняшний день общая сумма задолженности по выплате зарплат в Украине составляет 1,5 млрд грн.

Между тем, как заявил во время посещения Харьковского тракторного завода премьер-министр Николай Азаров, в Украине на сегодняшний день долг по зарплатам на всех предприятиях и учреждениях достигает около 1 млрд гривен.

По его словам, из этой суммы около 500 млн грн приходятся на государственные предприятия, остальные 500 млн грн. – на частные предприятия, которые находятся на стадии банкротства.

Н.Азаров заметил, что правительство уделяет значительное внимание погашению долгов по зарплатам.По его словам, на протяжении последних двух лет задолженность по зарплатам в Украине была сокращена вдвое.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы в июле 2012 года выросла на 2,5%, по сравнению с июнем, и на 1 августа составила 986,04 млн грн.

Премьер Николай Азаров 29 августа, открывая заседание Кабмина, предупредил министра финансов Юрия Колобова о персональной ответственности за невыплату задолженности по зарплате на государственных предприятиях. Также Н.Азаров призвал Генеральную прокуратуру привлекать руководителей предприятий к уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

По данным Государственной налоговой службы, с начала года погашена задолженность по заработной плате на сумму 864,4 млн грн после вмешательства сотрудников ГНС.