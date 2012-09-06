На торгах в четверг пара EUR/USD может скатиться вниз - эксперт

На торгах в четверг, 6 сентября, пара EUR/USD может упасть в цене, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, для роста евро от европейского регулятора нужно: агрессивный план по покупке облигаций периферийных стран Е-17, снижение ставки, введение ограничения на рост доходности по гособлигациям, реализация перечисленного в кратчайшие сроки. В таком случае EUR/USD устремится к отметке 1,28.

GBP/USD может последовать за евро, с первичной целью 1,60 и далее 1,6040.

Однако у пар велики шансы и упасть, если: план по покупке облигаций периферийных стран Е-17 будет ограничиваться лишь краткосрочными активами, причем при условии позитивного решения по ESM со стороны Конституционного суда Германии; не состоится снижение ставки; не будет предоставлено ограничение на рост доходности по гособлигациям. В таком случае EUR/USD устремится в район 1,24 с прорывом 1,25 по пути. GBP/USD может последовать за евро, с первичной целью 1,5840 и далее 1,5780.

Все остальные решения произведут гораздо меньшее впечатление на валюты и окажут давление на рискованные активы в той или иной мере. ЕЦБ часто из двух зол выбирал молчание и сдержанность и, возможно, этот случай тоже не станет исключением, отмечают аналитики.Сегодня в Японии будет опубликовано несколько отчетов, которые помогут в прогнозировании официальных уровней занятости. Особое внимание стоит уделить компоненту занятости ISM – если показатель подтвердит рост, это может оказать поддержку USD. Пара USD/JPY способна восстановиться в область 79,00.