Государство будет поддерживать инвестпроекты с целью создания рабочих мест

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест».

Как передает корреспондент УНИАН, за его принятие проголосовал 251 народный депутат из 342 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет основы государственной политики в инвестиционной сфере в течение 2013-2032 годов о стимулировании привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики.

Приоритетными отраслями экономики являются отрасли, направленные на обеспечение потребностей общества в высокотехнологичной конкурентоспособной экологически чистой продукции, высококачественных услугах, которые реализуют государственную политику в развитии производственного и экспортного потенциала, создании новых рабочих мест.

Перечень приоритетных отраслей экономики определяется Кабинетом министров.

Государственная поддержка оказывается субъектам инвестиционной деятельности, которые реализуют одобренные Кабмином по предоставлению специального уполномоченного органа при Кабмине по вопросам предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики (специально уполномоченный орган при Кабинете министров), Совета министров Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики.

Инвестиционным проектом в приоритетной отрасли экономики считается инвестиционный проект, который предусматривается реализовать на вновь созданном или действующем предприятии, где будет проведена реконструкция или модернизация (при обязательном условии выделения отдельного структурного подразделения, на котором будет реализовываться инвестиционный проект) и который одновременно отвечает таким критериям:

общая сметная стоимость превышает сумму, эквивалентную: 3 миллионам евро - для субъектов крупного предпринимательства; 1 миллиону евро - для субъектов среднего предпринимательства; 500 тысячам евро - для субъектов малого предпринимательства;

количество созданных новых рабочих мест для работников, которые непосредственно задействованы в производственных процессах, превышает: 150 - для субъектов крупного предпринимательства; 50 - для субъектов среднего предпринимательства; 25 - для субъектов малого предпринимательства;

средняя зарплата работников не меньше чем в 2,5 раза превышает размер минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.