Цена золота впервые с марта превысила 1700 долл. на фоне ожиданий заявления ЕЦБ

Стоимость золота превысила 1700 долл. за унцию впервые с марта на фоне сообщений, что Европейский центробанк объявит о неограниченном выкупе гособлигаций с целью преодоления кризиса в еврозоне, сообщает Bloomberg.

Стоимость фьючерсов на золото уже выросла на 1,02%, достигнув 1711,3 долл. за унцию.

Курс евро торгуется у максимума за два месяца по отношению к доллару.

Заседание ЕЦБ, на котором его глава Марио Драги может сделать важные объявления, состоится сегодня, 6 сентября, во Франкфурте. В июле Драги уже говорил, что «банк сделает все возможное», чтобы защитить европейскую валюту.

3 сентября цены на золото достигли максимума за пять месяцев после выступления главы ФРС США Бена Бернанке.