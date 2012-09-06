Янукович обязал Кабмин заложить в госбюджет-2013 расходы на социнициативы

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров включить все программы по реализации социальных инициатив в проект государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил в своем вступительном слове на заседании Комитета по экономическим реформам.

"На 2013 год, это я даю задание правительству, необходимо включить все программы в бюджет. Никакого отката назад не будет», - предупредил чиновников В.Янукович.

Президент отметил, что намерен и в дальнейшем проводить активную социальную политику, не обращая внимания на политическую конъюнктуру.

"Я эту позицию буду отстаивать столько, сколько Господь Бог дал мне работать на этой должности. 2013, 2014, 2015 годы, мы с вами будем продолжать и совершенствовать эти программы", - добавил В.Янукович.

В своем выступлении президент поднял вопросы преодоления безработицы в стране, призвал активизировать усилия правительства по строительству доступного жилья и завершению начатой медицинской реформы.

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2012 года президент Виктор Янукович выступил с новыми социальными инициативами.

В частности, глава государства предложил начать компенсацию вкладов Сбербанка СССР, запустить программу строительства доступного жилья, ввести референтные цены на лекарства и повысить пенсии для ряда категорий граждан, в частности, для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т. п.

В средине апреля Верховная Рада по инициативе правительства внесла изменения в госбюджет на 2012 год, увеличив доходы на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности.

Кроме того, изменения в бюджет увеличивали финансирование Министерства социальной политики в 2012 году на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основная часть этих средств (6,96 млрд грн) предназначалась Пенсионному фонду на выплаты пенсий и надбавок.