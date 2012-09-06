Рада освободила от ввозной пошлины оборудование для инвестпроектов до 2018 года

Верховная Рада Украины освободила от ввозной пошлины оборудование для инвестиционных проектов до 2018 года.

Так, парламент принял в целом Закон «О внесении изменения в пункт 4 раздела XXI «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики.

За принятие соответствующего решения (регистр. №11027) проголосовали 260 народных депутатов из 339 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, от уплаты ввозной пошлины освобождается оборудование и комплектующие к нему, ввезенные предприятиями во время реализации инвестиционных проектов до 1 января 2018 года.

Также освобождаются от ввозной пошлины на данный срок товары для собственного производства, связанного с реализацией инвестпроектов, если такие товары не были в пользовании, не производились и не имеют аналогов в Украине.

В документе отмечается, что освобождение от ввозной пошлины не предусмотрено для подакцизных товаров.

Закон направлен на: совершенствование правового регулирования порядка применения финансовых гарантий при перемещении товаров через таможенную границу Украины и порядка получения независимыми финансовыми посредниками статуса гаранта; освобождение от обложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины субъектами хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты, одобренные в соответствии с Законом "О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест", для нужд собственного производства, связанных с реализацией таких инвестиционных проектов.